Mimit, investimento da 48 milioni per i pannelli solari Solitek

Un investimento di 48 milioni di euro, con agevolazioni per 31 milioni, è destinato alla realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di pannelli fotovoltaici innovativi e batterie di accumulo, a Benevento, che a regime creerà 327 nuovi posti di lavoro.

"Alla presenza del ministro delle imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, è stato firmato al Mimit dall'amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella e dal presidente del cda di Bod Group, Vidmantas Janulevičius, il primo contratto di sviluppo per Solitek Industry", si legge in una nota. Questa nuova società ha come partner industriale il gruppo lituano Bod, leader nella produzione fotovoltaica nel Nord Europa. Alla firma erano presenti tra gli altri il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l'ambasciatrice lituana in Italia, Dalia Kreiviene.

Il programma Solitek, che prevede una linea produttiva dedicata al riciclaggio delle batterie stesse, andrà a regime nel 2026 con una capacità produttiva pari a 527 Mw/ anno. "Quello firmato oggi - ha dichiarato Urso - è il primo progetto di investimenti di Solitek, nel nostro Paese e contribuisce a rafforzare la leadership in tecnologia green dell'Italia, seconda nazione in Europa, dopo la Germania, per quanto riguarda la produzione fotovoltaica". "La firma - ha aggiunto il ministro - si inserisce nel piano di attrazione degli investimenti esteri promossa da questo Ministero e potrà rappresentare un esempio e un modello per altri contratti, contribuendo allo sviluppo della strategia Ue sul green deal".

