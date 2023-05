Legnini, ordinanze su punti cruciali per il post frana a Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - "Oggi abbiamo presentato il resoconto di questi sei mesi di lavoro intenso; molte cose sono state fatte, altrettante restano da fare. Nel ricordare le vittime dell'alluvione abbiamo voluto comunicare decisioni importanti che rappresentano e segnano un momento di passaggio per Casamicciola e per tutta l'isola di Ischia". Lo ha sottolineato il commissario delegato per l'emergenza Ischia, Giovanni Legnini, oggi nel corso di una conferenza stampa.

"Le ordinanze che ho illustrato intervengono, infatti, su punti cruciali per la ripresa post frana. Vengono riconosciuti indennizzi del 100% alle imprese e ai cittadini per i danni subiti, tranne per coloro che sono in zona rossa per i quali si provvederà successivamente, e diamo il via ad una riduzione della perimetrazione e a nuovi 26 interventi di messa in sicurezza. La prossima settimana, invece, presenteremo il Piano di assetto idrogeologico dell'isola di Ischia", ha spiegato.

"Ringrazio il commissario Legnini a nome della cittadinanza per il grande lavoro svolto in questi mesi come ringrazio la regione e tutti i soccorritori ed i volontari; oggi Casamicciola in molte zone è tornata alla normalità ed è pronta anche ad accogliere i turisti - ha affermato il neo eletto sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino - Certo resta molto da fare in alcune zone soprattutto per il post sisma ma il paese e l'amministrazione sono pronti a fare ciascuno la propria parte anche per la questione delle delocalizzazione di quei cittadini che non potranno, per evidenti ragioni, ritornare nelle proprie abitazioni; sottolineo infine che per la ricostruzione avremo un riferimento specifico nella nostra squadra amministrativa che sarà anche un riferimento certo per i cittadini". (ANSA).