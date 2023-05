Latitante tradito dal compleanno della moglie, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Attendeva la moglie per festeggiare con lei il compleanno, ma alla porta di casa si sono presentati i carabinieri: è finita così la latitanza di Silvio De Rosa, 32 anni, oggetto di una misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di Napoli in base alla quale deve scontare una pena di 8 anni, 8 mesi e 25 giorni per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Provvedimento mai eseguito perché De Rosa è rimasto nell'ombra da febbraio scorso fino a ieri sera. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno monitorato i luoghi generalmente frequentati dal 32enne, senza trascurare il monitoraggio dei social e del web. A tradirlo è stato il compleanno della moglie. I militari hanno ritenuto che pedinare la donna avrebbe permesso loro di localizzare il 32enne. E così è stato. L'hanno seguita fino ad un appartamento di Varcaturo, località sul litorale di Giugliano in Campania, dove per De Rosa sono scattate le manette. (ANSA).