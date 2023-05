De Luca, festa scudetto Napoli intristita da vicenda Spaletti

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - "Al termine del campionato ci sarà la festa per lo scudetto del Napoli, un po' intristita dalla vicenda di Spalletti. Non dico nulla, si festeggerà un risultato sportivo straordinario che merita un evento, una festa e un ricordo, perché quella del Napoli in questo campionato è stata davvero un'impresa sportiva eccezionale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Fb.

Complimenti, da parte di De Luca, "ovviamente anche alla Salernitana, che per il terzo anno consecutivo rimane in serie A. Fatte le debite proporzioni è un risultato straordinario anche questo: non è la vittoria del campionato o la partecipazione alla Champions, ma per questa squadra è un risultato sportivo che vale come una vittoria di un campionato.

A mia memoria non era mai capitato che rimanesse in Serie A per tanto tempo. Il mio augurio è che ci sia anche una campagna acquisti e di preparazione tale da garantire perlomeno un campionato di serenità, poi tutto quello che viene di più ovviamente è ben accetto". (ANSA).