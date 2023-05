Convegno a Caserta su Vanvitelli, 'è simbolo della città'

(ANSA) - CASERTA, 26 MAG - "Vanvitelli è il simbolo della nostra città: un genio che ha contribuito più di ogni altro allo sviluppo di Caserta. Il suo esempio e il suo straordinario talento devono essere motivo di ispirazione per costruire il futuro della nostra comunità". Così il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, intervenuto al Belvedere di San Leucio all'apertura dei lavori del convegno internazionale dal titolo "Il Genio, L'Eredità. 1773-2023", organizzato, in occasione del 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, dal Comune di Caserta e dalla Camera di Commercio, in collaborazione con Anci Campania e Centro Studi della provincia di Caserta.

Durante la giornata è stato possibile visitare la mostra vanvitelliana a cura del Comitato provinciale Unpli (Unione nazionale pro loco d'Italia) Caserta, e le opere di arte digitale di Flavio Lombardi, che ha presentato la mostra dal titolo "Luigi Vanvitelli". "Con questo convegno - ha detto Marino - abbiamo messo insieme figure di primo piano per discutere dell'eccezionale eredità lasciata da Luigi Vanvitelli in diverse parti del mondo ma anche per immaginare sinergie tra territori che hanno ospitato questo immenso genio. Penso, ad esempio, alla collaborazione che qui da Caserta potremmo realizzare con il Palazzo Reale di Milano".

La giornata è stata divisa in quattro sessioni di lavoro.

La prima tavola rotonda, dal titolo "Luigi Vanvitelli tra Campania, Italia ed Europa", ha visto gli interventi, tra gli altri, dell'Assessore alla Cultura del Comune di Caserta, Enzo Battarra. "Per l'organizzazione di questo convegno - ha spiegato Battarra - abbiamo voluto coinvolgere le associazioni della città, che hanno dato un contributo fondamentale. Il nostro obiettivo è rendere Vanvitelli un personaggio popolare, percepito dalla gente, anche perché ha vissuto molto nella nostra città, dove ha scelto di creare una scuola, lasciando un'eredità eccezionale". Altra sessione quella intitolata "Siti reali: Torino, Milano e Spagna". (ANSA).