Tre feriti in incidente stradale su Statale 90 delle Puglie

(ANSA) - AVELLINO, 25 MAG - Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla Statale 90 delle Puglie in località Camporeale di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Tre persone, a bordo di due auto e di un autocarro, sono rimaste ferite.

Uno degli automobilisti è rimasto incastrato tra le lamiere: è stato liberato da altri automobilisti, dagli agenti della polizia municipale giunti sul posto e dai Vigili del Fuoco. I feriti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale ad Ariano Irpino. Uno dei feriti, le cui condizioni sono risultate più gravi, è stato successivamente trasferito in ospedale ad Avellino in prognosi riservata. Per quasi un'ora la circolazione da e verso Foggia è rimasta bloccata in entrambe le direzioni. (ANSA)