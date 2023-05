Spara contro abitazione e auto del suocero e del cognato, preso

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - Ha esploso 13 colpi di arma da fuoco contro l'abitazione e le auto del suocero e del cognato.

E lo ha fatto, molto probabilmente, per motivi di natura economica. E' quanto è accaduto a Carbonara di Nola, in provincia di Napoli dove per un uomo di 44 anni, incensurato, sono stati disposti i domiciliati.

Sono stati i carabinieri della stazione di Carbonara di Nola ad eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa a carico del 44enne di Ottaviano.

L'uomo è gravemente indiziato di porto illegale di arma comune da sparo e minaccia grave. Durante le indagini, i carabinieri hanno sequestrato l'arma verosimilmente utilizzata durante il raid, una pistola beretta calibro 9x21 mm, detenuta legittimamente. (ANSA).