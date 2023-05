A Scampia carabinieri intercettano auto rubata,arresto dopo fuga

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - Intercettano, a Scampia, un'auto rubata a Caserta. Ma quando i carabinieri provano a fermare l'uomo che era bordo della Toyota individuata grazie alla geo localizzazione fornita dal satellitare che era bordo, inizia un inseguimento.

E' accaduto la scorsa notte. Mancavano pochi minuti alle 2 di notte quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, mentre stavano percorrendo via Fellini, ricevono una segnalazione di furto alla centrale operativa del comando provinciale: poco prima una Yaris era stata rubata a Caserta e la geolocalizzazione fornita dal satellitare montato sull'auto indicava proprio la zona delle Vele. I carabinieri, alla vista dell'auto rubata, hanno posizionato la gazzella di traverso per bloccare la strada. Ma di fronte all'alt, l'uomo è scappato via: i due militari si sono buttati per terra e solo così hanno evitato l'investimento. Da lì è iniziato un inseguimento grazie anche all'arrivo di un'altra gazzella fino a quando l'uomo, un ucraino, non è stato fermato. (ANSA).