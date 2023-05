A Pomigliano il sindaco di 83 anni inizia il settimo mandato

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO, 25 MAG - "Sono emozionato. Ho amministrato questa città per sei volte e 25 anni, ora è la settima volta, ma è sempre un'emozione dire ai miei cittadini grazie". Così il neo eletto sindaco di Pomigliano d'Arco (Napoli), Lello Russo, poco dopo la proclamazione ufficiale avvenuta oggi nell'aula consiliare del Comune. Russo, 83 anni, visibilmente emozionato non riusciva ad indossare la fascia tricolore. "Non voleva entrare", ha ironizzato. Subito dopo la proclamazione, il sindaco ha anche nominato i sette assessori che da oggi formano la Giunta, convocata subito dopo la cerimonia ufficiale.

"Visto l'alto consenso ottenuto - ha spiegato - abbiamo il dovere di dare risposte e di non dover aspettare tempi lunghi per l'assetto della macchina amministrativa. Ho nominato una squadra responsabile che conosce le difficoltà che dobbiamo affrontare in questa lunga cavalcata che ci aspetta. Ora inizia la fase più bella, iniziamo a vedere i problemi che siamo chiamati a risolvere per la città di Pomigliano. Il lavoro sarà duro ma piacevole perchè siamo al servizio della città". Ad affiancare Russo ci saranno Domenico Leone (vice sindaco, attività istituzionali, politiche sociali, formazione, sport), Elvira Romano (avvocatura, patrimonio, fondazioni e associazioni, pari opportunità), Mattia De Cicco (bilancio, partecipate, finanza, programmazione, Pnrr), Marianna Manna (lavoro, commercio, macchina comunale e personale), Vincenzo Caprioli (urbanistica e lavori pubblici), Mariarosaria Toscano (ambiente, verde pubblico e parchi pubblici), Giovanni Russo (cultura, istruzione e politiche giovanili). (ANSA).