Smaltivano rifiuti bruciandoli, due denunciati a Palma Campania

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - I carabinieri forestale di Roccarainola, durante la perlustrazione ed il controllo del territorio disposto dal Gruppo carabinieri forestale di Napoli, hanno notato una intensa colonna di fumo nero provenire da un'area rurale nella periferia del comune di Palma Campania. I militari hanno individuato il fondo e appurato una combustione di rifiuti in atto.

E' stato accertato che due persone smaltivano rifiuti speciali quali prodotti in plastica, appiccando loro del fuoco ed innescando una combustione di rifiuti. La combustione dei rifiuti avveniva su un fondo agricolo producendo, pertanto, potenziale compromissione del suolo. Le due persone sono state denunciate alla autorità giudiziaria per i reati di combustione illecita di rifiuti e smaltimento illecito e l'area oggetto della combustione è stata posta sotto sequestro. (ANSA).