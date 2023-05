Ferito a Napoli con un colpo di pistola alla gamba

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Uomo, del quale non è stata resa nota l'età, è stato ferito in corso Arnaldo Lucci con un colpo d'arma da fuoco alla gamba destra a Napoli; ha raccontato alla Polizia che sarebbe stato avvicinato da una persona a bordo di uno scooter che avrebbe esploso alcuni colpi d'arma da fuoco.

Trasportato all'Ospedale del Mare, non è in pericolo di vita.

