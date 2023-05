Vigile aggredito, folla ha tentato di linciare immigrato

La Polizia di Stato è intervenuta in via Duomo a Napoli per bloccare un tentativo di linciaggio ai danni di un senza fissa dimora che aveva aggredito un vigile: l'agente municipale aveva reagito sparando e ferendo l'uomo di origine africana. I poliziotti hanno portato via l'aggressore: qualcuno tra la folla ha cercato di colpirlo con calci mentre alcune donne hanno applaudito all'intervento.

L'aggressione e gli spari si sono verificati mentre la strada era affollata di turisti che raggiungono il centro storico. Il dormitorio usato dai senza fissa dimora si trova sotto i portici del Duomo di Napoli, proprio davanti all'ingresso del Museo del Tesoro di San Gennaro, meta continua di visitatori.

Per le ferite riportate l'agente municipale colpito con una spranga in via Duomo a Napoli è stato trasportato all'Ospedale del Mare mentre il senza fissa dimora al Vecchio Pellegrini. Non è in pericolo di vita. Lo riferisce la Questura di Napoli. Nei pressi del Duomo - questa la ricostruzione fornita dalla Polizia - un agente della Polizia Locale, nel tentativo di far spostare un clochard è stato aggredito da quest'ultimo con una spranga ed ha riportato ferite alla testa. L'agente della Polizia locale ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco ferendo l'aggressore ad una gamba.