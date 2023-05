Stavano progettando una rapina in Belgio, sei arresti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Stavano progettando una rapina in stile "Point Break" in Belgio, le sei persone arrestate all'alba dai carabinieri del comando provinciale di Napoli con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine. ritenuta responsabile di due "colpi" messi a segno sul territorio della provincia di Napoli.

Le indagini hanno consentito di scoprire che la banda era in procinto di acquistare maschere professionali in silicone per compiere una rapina milionaria in Belgio.

Le rapine contestate sono state compiute con la cosiddetta tecnica "del filo inverso" cioé individuando la vittima e monitorando per lungo tempo e costantemente i comportamenti al fine di scegliere il momento opportuno per entrare in azione armati e rapinarla. (ANSA).