Manfredi, la sostenibilità tra le grandi sfide da affrontare

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - "Sicuramente oggi il tema della sostenibilità è una delle grandi sfide che noi abbiamo davanti e anche gli ultimi eventi climatici lo dimostrano. C'è una grande sfida che è legata al cibo e alla possibilità di avere abbastanza risorse per sostenere tutte le popolazioni. Napoli è stata scelta come luogo di riferimento per tutto il Sud d'Italia quindi è anche un riconoscimento del lavoro che si sta facendo e della responsabilità che ha Napoli in futuro su questi temi". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione della tappa napoletana della campagna #InsiemepergliSdg promossa dal ministero degli Affari esteri e dai suoi partner.

"Il comparto agroalimentare è uno dei grandi settori di traino dell'economia della città, della Campania e del Sud Italia - ha aggiunto il sindaco - e noi in questa direzione stiamo sostenendo il grande progetto di Agritech, polo di ricerca nazionale che verrà a Napoli proprio sull'applicazione delle nuove tecnologie ai temi della sostenibilità e della gestione della filiera agroalimentare e pertanto Napoli sarà protagonista a livello internazionale su queste tematiche".

(ANSA).