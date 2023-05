Lo Sport cerca manager, parte master alla Federico II di Napoli

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Lo sport è a caccia di nuovi manager, in un settore in cui le competenze sono sempre più fondamentali. Per questo è stato presentato oggi nuovo master di I livello per Sport Manager dell'Università degli Studi di Napoli - Federico II, un percorso che ha come obiettivo quello di formare nuovi dirigenti che possano ricoprire al meglio le principali funzioni nell'ambito sportivo.

"La sfida che il Master raccoglie - ha spiegato il professor Vittorio Amato, Direttore Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Napoli Federico II - è quella di contribuire alla creazione di nuove professionalità per mitigare le criticità derivanti dallo sviluppo del settore in varie direzioni. Lo spontaneismo e l'improvvisazione non bastano più, ma devono dare spazio a competenze e capacità". "La nostra iniziativa rappresenta una grande opportunità per i giovani di tutta Italia, in particolare per quelli del centro-sud, che vogliono affrontare le complessità della gestione in ambito sportivo a cifre (1.250 euro per 18 mesi di formazione, con il bando aperto da oggi fino al 23 giugno per poter presentare l'iscrizione) compatibili con la congiuntura economica di questo periodo storico", ha concluso.

Diversi i temi che saranno al centro degli approfondimenti durante il master, dallo studio dei riflessi fiscali fino alla predisposizione dei contratti tra società, atleti ed operatori sportivi passando per le regole di gestione degli impianti, la legacy di un evento sportivo e gli accordi di sponsorizzazione.

Un percorso che porterà i nuovi manager, con il titolo conseguito, a poter lavorare in diversi ambiti dello sport, dalle federazioni fino alle società sportive.

Protagonista durante la presentazione anche l'artista Lello Esposito, noto per le sue sculture di Pulcinella, che ha disegnato il logo del nuovo master. (ANSA).