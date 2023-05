Il 'Best of the best' premia l'hotel La Favorita di Sorrento

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Il Grand Hotel La Favorita di Sorrento si è classificato al primo posto in Italia come hotel di lusso e al terzo come top hotel nella classifica del Premio Travellers' Choice "Best of the best".

Il meccanismo è quello che scaturisce dai pareri dei visitatori che recensiscono gli alberghi in un periodo di 12 mesi. Per Mario e Giuseppe Manniello, terza generazione di albergatori, questo premio è stato, spiegano, la coronazione del lavoro non solo loro ma anche dei genitori, Enzo e Tina. "Siamo stati molto emozionati e fieri quando abbiamo ricevuto il premio come migliore hotel di lusso d'Italia. E' stata una grande soddisfazione vedere riconosciuto il nostro duro lavoro per offrire ai nostri ospiti un'esperienza di qualità superiore.

Questo premio è un grande onore e una motivazione per continuare a migliorare e ad offrire il meglio".

Da Mario e Giuseppe Manniello un ringraziamento in particolare ai dipendenti: "senza il loro impegno, la nostra struttura non sarebbe stata in grado di raggiungere questi risultati eccezionali. Sono stati il cuore e l'anima del nostro hotel, dimostrando professionalità, dedizione e passione in ogni aspetto del loro lavoro. Un grazie va a tutti i nostri ospiti".

