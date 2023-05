Falso made in Italy, sequestrate scarpe nell'Avellinese

(ANSA) - MERCOGLIANO (AVELLINO), 23 MAG - Contraffatte e di scarsa qualità nonostante recassero il marchio di una noto brand di scarpe made in Italy. Nell'ambito dei servizi di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti taroccati, la Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato settanta paia di scarpe in un noto outlet di Mercogliano che a prezzi estremamente convenienti le aveva poste in vendita con il marchio 'Golden Goose'. Il titolare è stato denunciato alla procura di Avellino per commercio di prodotti falsi. (ANSA).