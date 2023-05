Falcone: Sgambati, per Uil lotta a mafie è un impegno costante

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - "La Uil Campania non ha mai sottovalutato il fenomeno della criminalità organizzata perché la battaglia per la legalità è un obiettivo primario per lo sviluppo e per la crescita dei nostri territori" così Giovanni Sgambati a margine dell'iniziativa tenutasi stamattina, presso Palazzo San Giacomo, per ricordare la strage di Capaci dove morirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie, il magistrato Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

"Già durante il covid avevamo chiesto maggiore attenzione sulle infiltrazioni e i business delle mafie che hanno avuto sempre terreno maggiormente fertile nei periodi di crisi, continua Sgambati, adesso chiediamo attenzione sui fondi del Pnrr per cui abbiamo sollecitato tavoli di monitoraggio a tutti i livelli istituzionali. È necessario fare rete e dialogare costantemente con le istituzioni sul territorio perché per la UIL la lotta alle mafie non è solo memoria, ma impegno costante e quotidiano." (ANSA).