Cdm, ancora 1,1 milioni a Ischia per il post alluvione

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Nuove risorse in arrivo per l'alluvione di Ischia del 2022. Il Consiglio dei ministri, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, ha deliberato un ulteriore stanziamento di un milione e 135mila euro, "a valere sul Fondo per le emergenze nazionali".

Inoltre il Consiglio dei ministri ha deciso "l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni di Camerino, Montecassiano e Treia (Macerata), colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022". (ANSA).