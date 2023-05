Arriva la medaglia celebrativa del terzo scudetto del Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Da oggi è possibile prenotare negli uffici postali la medaglia celebrativa d'argento dedicata al terzo titolo di Campione d'Italia vinto dalla Società Sportiva Calcio Napoli.

Il prodotto da collezione, che ha un costo di 150 euro, è realizzato dal maestro incisore della Zecca di Stato Valerio De Seta, è a tiratura illimitata, pesa 18 grammi, ha un diametro di 32 millimetri ed è custodito in un astuccio con scatola personalizzata e certificato di garanzia.

Sul dritto è impresso il logo della Società Sportiva Calcio Napoli con gli anni della stagione in corso, "2022-2023", attorniato da una corona con la scritta "SSC NAPOLI CAMPIONE D'ITALIA" e lo scudetto tricolore. Sul rovescio, un'immagine di tifosi che festeggiano lo scudetto conquistato in un tipico vicolo napoletano, a rappresentare il forte legame della città con il club.

Questa medaglia celebrativa, che segue quelle coniate per gli altri titoli conquistati dal Napoli, secondo Poste Italiane, testimonia l'importanza del club partenopeo nella storia del calcio italiano e anticipa l'emissione del francobollo ordinario della serie tematica "Lo Sport" dedicato alla squadra vincitrice del campionato di calcio di Serie A e previsto per il mese di giugno. (ANSA).