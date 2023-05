A Napoli una magnolia in segno dell'amicizia con la Francia

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - A pochi giorni dall'inaugurazione a Parigi della mostra 'Naples à Paris. Le Louvre invite le Musée de Capodimonte (7 giugno 2023 - 8 gennaio 2024)', come simbolo dell'amicizia franco-napoletana, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset parteciperanno mercoledì 24 maggio alle ore 14.30, alla piantumazione di una magnolia nei pressi del belvedere della Reggia di Capodimonte alla presenza del Direttore Sylvain Bellenger e della console francese a Napoli Lise Moutoumalaya.

La scelta dell'albero, si legge in una nota, fa riferimento al botanico francese Pierre Magnol che ha dato nome alla Magnolia, e alle magnolie piantate a Palazzo Farnese dai Re di Napoli. A seguire un programma di letture, con accompagnamento musicale, di alcuni brani di autori francesi: Alexandre Dumas, Alphonse De Lamartine, Mme de Stael, Dominique Fernandez, Amanda Stherns, che esprimono lo sguardo di questi famosi scrittori e il loro amore per Napoli e la sua unicità. Le letture saranno eseguite da alunni della cooperazione educativa tra la Campania e la Francia (Centro linguistico dell'Institut français, Ecole Française de Naples, Centre Jean Bérard, Liceo Virgilio Marone di Meta di Sorrento, Università Orientale) e le musiche eseguite dagli studenti del Liceo Musicale Margherita di Savoia.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della settimana franco-napoletana che rende omaggio agli storici legami storici tra la Francia e Napoli e vuole sottolineare la ricchezza della relazione attuale e promuovere delle nuove cooperazioni; fare incontrare e ringraziare gli attori di questa relazione tanto speciale. La piantumazione dell'albero rientra nella campagna "Adotta una panchina, una albero" portata avanti dall'Associazione Amici di Capodimonte ets con Euphorbia.

(ANSA).