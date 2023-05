Sangiuliano, a Napoli lavoro su Mann e Albergo dei Poveri

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "A Napoli sto lavorando sul Mann su cui era stato avviato buon lavoro dal mio predecessore. Il Mann ospita l'identità greco romana, la nostra storia e impersona l'idea a cui faccio riferimento quando parlo della superpotenza culturale italiana. Un concetto con cui intendo che dobbiamo essere orgogliosi del patrimonio che la nostra storia ci consegna attraverso la sovrapposizione di civiltà diverse a Napoli". Lo ha detto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano nel corso della sua lectio magistralis sul tema "Cultura di massa e politica digitale", all'Università Federico II di Napoli.

"Penso - ha spiegato Sangiuliano - alla zona di Santa Maria di Costantinopoli con le mura greche a pezzi di romanità per la città che ospita poi tracce degli anni dell'arrivo degli angioini e poi degli aragonesi. Il sovrapporsi di storia ci ha regalato un immenso patrimonio. Anche per questo siamo impegnati con il progetto dell'Albergo dei Poveri di Napoli con 148 milioni stanziati prima dal governo del premier draghi con aggiunte di fondi ora da parte mia per 33 milioni. E' un progetto che può creare un grande hub culturale in cui l'università di Napoli deve avere un ruolo da protagonista. Fra poco saranno pronti anche i lavori ai Girolamini, l'insula nel centro storico partenopeo, e riformeremo il sistema museale, creando grandi musei nazionali a Napoli unendo al quartiere Vomero, i luoghi di San Martino, Sant'Elmo e Floridiana, che saranno un polo museale autonomo con il proprio direttore e il proprio staff per qualificarsi molto di più. Ma includeremo anche altri progetti come la richiesta del sindaco Manfredi per il restauro del Maschio Angioino che si è degradato dopo interventi di anni fa. Lavoriamo per accrescere il valore della nostra cultura". (ANSA).