Fca services, i sindacati non siglano l'esame congiunto

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 22 MAG - E' stato svolto, all'Unione industriali di Napoli, senza la firma dei sindacati, l'esame congiunto per la cessione di ramo d'azienda di alcuni servizi di Fca services, che prevede il trasferimento di 28 lavoratori di Pomigliano d'Arco ad una società terza.

Subito dopo l'incontro Fim, Uilm, Fismic e Fiom, hanno proclamato 4 ore di sciopero ed un'assemblea con i lavoratori interessati davanti allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, dove i 28 chiedevano di essere riassorbiti.

"Al tavolo di oggi - hanno spiegato Giuseppe Napolitano, rsa Fiom, e Clemente Serpico, rsa Fim - avevamo chiesto l'assorbimento all'interno dei settori dello stabilimento di Pomigliano, o, in alternativa, una clausola di salvaguardia e le garanzie sulla durata della commessa alla società terza. Tutte le nostre richieste sono state rigettate". Napolitano e Serpico annunciano di voler chiedere un incontro al Mise per discutere della questione, e ulteriori iniziative di protesta nelle prossime settimane. (ANSA).