Carceri: Avellino, sequestrati hashish e manganelli

(ANSA) - AVELLINO, 22 MAG - Sette panetti di hashish, un caricabatterie per telefoni cellulari, manganelli in legno ricavati dai tavolini danneggiati durante la rivolta di mercoledì scorso. È quanto sequestrato dagli agenti della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Avellino nel corso di una perquisizione avvenuta nella notta tra sabato e domenica. Lo riferisce il segretario regionale della Funzione Pubblica Cgil, Orlando Scocca.

La droga era stata nascosta in una intercapedine di una sezione della casa circondariale. "Ancora una volta - dichiara il sindacalista - grazie alla professionalità del Comandante e degli agenti in servizio, è stato sventato un traffico di sostanze stupefacenti che nel carcere determina pericolose gerarchie tra la popolazione detenuta". (ANSA).