'E-Migranti', dai passaporti App per risalire alle origini

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Un documento archivistico come le richieste di passaporto degli emigranti italiani di fine Ottocento e dei primi decenni del Novecento diventa un fatto culturale e di promozione turistica. Come? Con un'operazione di recupero della memoria e delle origini che prevede anche l'utilizzazione di una App con cui ricostruire l'identikit delle persone che lasciarono la Campania e altre regioni del Sud dal porto di Napoli e con l'installazione di una targa sulla casa dalla quale partirono. A ciò si aggiunge la geolocalizzazione dei luoghi di partenza di altri emigranti della zona e di aree vicine. Un Qr code sulla targa fornirà altre informazioni sulla famiglia emigrata. Il tutto sulla scia della memoria e del 'turismo delle radici'. In sintesi, è questo il progetto 'E-Migranti', in via di realizzazione, creato dal direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, Candida Carrino, sostenuto dalla Regione Campania.

Prevista anche la mostra immersiva 'Maresistere' dell'artista Roxy in The Box, con la ricostruzione, nella sede dell'Archivio, di una camera da letto di inizio Novecento che si articola in vari momenti emozionali: in un armadio è posto un video con le immagini degli attori Gianfranco Gallo e Fabiana Fazio che recitano un monologo tratto dai testi di canzoni napoletane classiche; immagini delle onde marine sono proiettate nel cassetto di un comò; all'ingresso vi è la riproduzione in loop delle pagine di un libretto di 'avvertenze' prima della partenza mentre gigantografie alle pareti ripropongono documenti, fra cui le rimesse economiche (conservate nell'Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli).

"Dallo studio di richieste di passaporti - spiega all'ANSA Candida Carrino che il 24 maggio, alle 15.30, introdurrà la presentazione del progetto con la partecipazione del governatore Vincenzo De Luca - è stato possibile realizzare un database con informazioni identificative dei migranti in partenza: nominativi, Comuni e date di esodo, luoghi di arrivo". (ANSA).