Celebrata in Campania la giornata delle dimore storiche

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Il più grande museo diffuso d'Italia ha riaperto le porte. Si è celebrata oggi la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest'anno alla XIII edizione. Oltre 500 in tutta Italia, 23 dei quali in Campania i luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente, in un'immersione nella storia che rende il nostro Paese unico al mondo.

Tra le peculiarità delle dimore campane aperte al pubblico alcune particolarità storiche: Castello Pandone, di origine longobarda che si articola su tre piani e domina il borgo medievale di Prata Inferiore e la valle del fiume Lete; Palazzo Bruni, che si sviluppa sin dal 1641 all'interno del casale Garzano e nelle forme odierne, nasce dalla divisione dell'originaria proprietà operata dai due fratelli Francesco e Vincenzo Bruni nel 1700; Domus Laeta, una dimora storica del sec. XVII che si trova nel Parco Nazionale del Cilento, immersa in un incantevole panorama sulla valle di Paestum a 10 km dal mare. (ANSA).