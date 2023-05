Mare: a Salerno secondo premio Circoli Nautici Campania

(ANSA) - SALERNO, 20 MAG - Tutto pronto a Salerno, in piazza della Libertà, per la seconda edizione del premio ''Circoli Nautici della Campania-Giornata del mare e della Cultura Marina''. Ricco il programma dell'iniziativa, alla quale parteciperanno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e numerosi altri rappresentanti delle istituzioni: alle 10.30 è prevista l'introduzione musicale a cura della banda della Guardia di Finanza, che sarà accompagnata dalle majorettes dell'associazione sportiva ''Le Ginestre''. A seguire i saluti istituzionali del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e gli interventi del presidente dell'associazione Circoli Nautici della Campania Gianluigi Ascione; del presidente della consulta permanente per la funzione sociale del Mediterraneo e delle altre acque navigabili della Regione Campania, Franco Picarone; del comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, il capitano di vascello Attilio Maria Daconto. Dopo la consegna delle targhe alle associazioni e alle scuole che hanno partecipato alle attività promosse dall'associazione Circoli Nautici della Campania, prevista l'attribuzione del premio Circoli Nautici della Campania alla Guardia di Finanza, rappresentata dal generale di divisione Giancarlo Trotta.

Concluderanno la manifestazione, il governatore Vincenzo De Luca e l'esecuzione dell'inno nazionale, affidato alla banda della Guardia di Finanza, introdotto dal direttore dell'orchestra della banda musicale della Guardia di Finanza, colonnello Leonardo Laserra Ingrosso. Presenta la giornata Maria Rosaria Sica.

L'occasione sarà propizia per continuare a celebrare la Giornata nazionale del mare, che cade ogni anno l'11 aprile, ed evidenziare le tante attività che le ventuno realtà dell'associazione Circoli Nautici della Campania svolgono tutto l'anno.

