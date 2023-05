Philip Morris apre Digital Information Service a Marcianise

(ANSA) - SORRENTO, 19 MAG - Duecentoventi persone impiegate e investimenti per circa 50 milioni di euro in cinque anni: sono i numeri del nuovo Digital Information Service Center che Philip Morris ha aperto a Marcianise (Caserta). L'annuncio è stato dato oggi nel corso di una conferenza stampa organizzata al forum internazionale del Mediterraneo ''Verso il Sud'' in corso di svolgimento fino a domani a Sorrento (Napoli).

Alla conferenza hanno preso parte il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto; Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia e presidente dell'area Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International; Valerio De Molli, amministratore delegato di The European House-Ambrosetti; Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti; Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia; Luigi Traettino, presidente di Confindustria Campania.

Il centro di Marcianise è rivolto ai consumatori adulti dei prodotti senza combustione del gruppo Philip Morris in Italia e la sua apertura segue quella del Digital Information Service Center inaugurato a Taranto alla fine del 2020, dove attualmente sono impiegate quasi 400 persone. Lo scorso 13 aprile, inoltre, l'azienda ha annunciato l'apertura di un ulteriore centro a Terni, che prevede ulteriori 150 posti di lavoro entro il 2023.

(ANSA).