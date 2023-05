In auto a Camposano con la paletta della polizia municipale

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Casalinga incensurata di 57 anni denunciata dai Carabinieri della stazione di Cimitile. La donna era nella sua auto e percorreva una strada del centro cittadino di Camposano. Sul parabrezza, ben visibile a tutti, una di quelle palette generalmente in uso alle forze dell'ordine.

Evidente lo stemma della Repubblica Italiana e la scritta "Polizia Municipale": sul manico nessuna matricola.

I militari hanno deciso di fermarla, certi di non aver mai visto quella donna nel corpo della Municipale di quella città.

Le scuse formulate non le hanno risparmiato una denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti e il sequestro della paletta. (ANSA).