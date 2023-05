Ferito all'addome nel quartiere napoletano di Secondigliano

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Un uomo di 61 anni è stato colpito all'addome probabilmente con un'arma da taglio. Il fatto nel quartiere napoletano di Secondigliano, in via Cardinale Filomarino e dietro ci sarebbe la mano di alcuni sconosciuti. I motivi ancora ignoti. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. L'uomo è stato soccorso dal 118 e poi trasportato al Cardarelli, non in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. (ANSA).