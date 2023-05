Carabinieri arrestano pusher in strada a Casalnuovo

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per spaccio di droga un 50enne di Casalnuovo di Napoli e già noto alle forze dell'ordine.

E' stato sorpreso in strada a cedere una pallina di cocaina ad un "cliente" poi segnalato alla Prefettura.

Perquisito è stato trovato in possesso di altre 21 dosi di cocaina, 3 panetti di hashish e 27 bustine di marijuana. Non solo stupefacenti. Nelle sue disponibilità un bilancino per pesare le dosi e 190 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

Gli stessi militari, durante una perquisizione nelle aree comuni del palazzo di residenza dell'uomo, hanno rinvenuto e sequestrato 30 stecchette di hashish e 25 dosi di marijuana.

Erano nascoste nel vano ascensore e sono state sequestrate a carico di ignoti. (ANSA).