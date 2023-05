Al Teatro Instabile di Napoli LadyEM con Di Girolamo e Racanati

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Debutta venerdì 26 maggio (ore 20) nel Teatro Instabile di Napoli lo spettacolo 'LadyEM', liberamente tratto da Macbeth di William Shakespeare - con adattamento di Rosalba Di Girolamo e Vincenzo Pirozzi - e con Rosalba Di Girolamo e Mauro Racanati. La regia è di Vincenzo Pirozzi; speaker Francesco Mastandrea. I costumi sono di Rosa Ferrara, le scene di Peppe Zarbo. La produzione è a cura di Baba Yaga Teatro.

"Come Kurt Gobain e Courtney love - dice il regista - come John Lennon e Yoko Ono, come John F. kennedy e Jacqueline, fino ad arrivare a Lady Diana e Carlo, anche la storia d'amore tra Macbeth e la sua 'Lady' suona in questa riscrittura come un Pop Rock fatto di eccessi, tradimenti e follie…". La tragedia di Macbeth, "il più perfetto ritratto di quel male che è sempre latente nelle strutture di potere della società, trova la sua concreta rappresentazione nella guerra che stiamo vivendo oggi" sottolineano i promotori dello spettacolo. "E' questa la guerra che fa da sfondo al nostro adattamento della tragedia shakesperiana, scandita dalla voce di un cronista che ne racconta gli sviluppi, portandoci dentro i più reconditi meccanismi dell'ossessione per il potere".

Al centro della scena un trono, lo scopo primordiale. Le luci si accendono e Macbeth, alto ufficiale dell'esercito, vi è seduto affranto, ascoltando l'ultimo bollettino di guerra: il Capo di Stato, il buon Duncan, ha finalmente firmato il trattato di pace, la guerra è finita. "Ma è appena cominciata la guerra interiore di Macbeth, che comincia ad essere divorato dalla febbre del potere. La scena comincia ad aprirsi: i fondali scoprono una vasca da bagno, uno specchio, e una donna di spalle, nuda. E' Emma, sua Lady, moglie e compagna di grandezza, che gli comanda di aiutarla a coprirsi con una vestaglia e insieme di seguirla nel suo spietato disegno per la conquista del trono, stimolando e legittimando l'ambizione di Macbeth attraverso un complesso gioco di umiliazione e seduzione" si rileva ancora. Lo spettacolo evolve al ritmo crescente dell’ossessione dei due e della guerra che la loro brama di potere fa tornare ancora più sanguinaria, "in un vortice che trafigge e accompagna i due interpreti tra sogni premonitori e trip mentali. Mentre il ritmo dello spettacolo cresce la scena decade, diventando sempre più scarna e buia, facendo sprofondare i due nell’abisso del terrore e della pazzi verso un finale inatteso".(ANSA).