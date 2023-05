Accoltella il compagno, arrestata nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - E' accusata di avere accoltellato il convivente in casa a Quarto, in provincia di Napoli, per gelosia, la donna di 27 anni arrestata dalla Polizia di Stato di Aversa (Caserta) al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli.

La donna è accusata di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, e dall'uso di arma, un coltello di 30 centimetri: secondo quanto emerso dall'attività investigativa della Polizia, la 27enne ha aggredito l'uomo, che ha 37 anni, la notte fra il 14 ed il 15 marzo.

La gravità delle ferite riportate l'hanno costretto a ben due ricoveri, ogni volta adducendo versioni diverse riguardo l'accaduto: la prima ha riferito che la ferita gli era stata inflitta da un gruppo di migranti al culmine di una lite scoppiata dopo che avevano fatto apprezzamenti alla sua compagna. La seconda volta, invece, ha riferito ai carabinieri di essere stato coinvolto di un fantomatico incidente stradale nel Casertano. Quando gli è stata contestata la mendacità delle dichiarazioni rese - frutto di approfondimenti investigativi - l'uomo si è arreso e ha accusato la compagna, aggiungendo che in passato aveva già subito violenze per mano della donna.

Ritenendo fondato il pericolo di reiterazione del reato gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto dal gip la custodia in carcere per la 27enne che è stata arrestata e chiusa nel carcere femminile di Pozzuoli (Napoli). (ANSA).