Whirlpool: Durigon, speriamo di portare avanti best practice

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - "Purtroppo la Whirlpool ci ha abbandonato dalla notte al giorno".Cosi' Claudio Durigon sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali a proposito del passaggio del sito di Ponticelli dalla Zes Campania alla Tea Tek, azienda napoletana impegnata sul fronte delle energie rinnovabili. "Stiamo cercando di lavorare: c'e' in atto una fase di compravendita con la possibilità di inserimento di un' altra azienda. Dobbiamo far si' che i lavoratori possano avere quel periodo per rientrare in questa nuova azienda. Speriamo di poter portare avanti una best practice che in qualche modo purtroppo ha fallito in precedenza". Durigon interviene al convegno 'Lavoro e Natalita': l' occupazione per donne e giovani al Sud' al Rione Terra a Pozzuoli ( Napoli) promossa dalle associazioni 'Sud Protagonista' e 'Donna e'. (ANSA).