Riesame restituisce 48mila euro sequestrati del Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Il tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip presso il tribunale di Napoli nord disponendo il dissequestro di circa 48mila euro sequestrati lo scorso 21 aprile durante una perquisizione domiciliare in località Varcaturo di Giugliano in Campania, nell'hinterland a Nord di Napoli.

La decisione è giunta a seguito dell'istanza di riesame presentata dall'avvocato Enrico Di Finizio, legale dei fratelli Ettore e Carla Caccavale, di 73 e 70 anni, arrestati quello stesso giorno e scarcerati il successivo 24 aprile dal gip di Napoli Nord Vera Iaselli al termine dell'udienza di convalida.

Quel giorno a casa dei fratelli Caccavale vennero anche trovate una pistola calibro 38 a tamburo con 5 proiettili, risultata intestata a una persona deceduta nel 1986, e una semiautomatica modificata calibro 7,65 con 7 proiettili di cui uno in canna.

Entrambe le armi invece insieme con le munizioni rimangono sotto sequestro. (ANSA).