(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - E' stata riaperta al traffico la Perimetrale di Scampia, chiusa dal mese scorso dopo il furto di alcuni tratti di guardrail. La divisione fra le due carreggiate è stata del tutto ripristinata con guardrail in acciaio che presenta saldature aggiuntive, oltre alle normali bullonature, per prevenire ulteriori furti. Ai bordi laterali della strada sono stati collocati circa due chilometri di new jersey, per un peso complessivo di 1200 tonnellate, arrivati nei giorni scorsi a bordo di 40 mezzi speciali.

Con il bel tempo di questa mattina è stato possibile completare gli interventi relativi alla segnaletica orizzontale e procedere alla riapertura. Un'operazione coordinata dall'assessore alle Infrastrutture e Viabilità Edoardo Cosenza mediante il Servizio Strade, che risolverà le pesanti ripercussioni sul traffico registrate nelle scorse settimane. (ANSA).