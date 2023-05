Piantedosi, l'ordine pubblico risponde ad esigenze sociali

(ANSA) - CASERTA, 18 MAG - "Le funzioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica hanno come proprio fondamento le esigenze sociali e non rispondono ad una finalità di mera autoritarietà".

È l'incipit della lectio magistralis che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha tenuto oggi a Caserta all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, sul tema "La Costituzione attraverso il prisma dell'ordine pubblico: storia ed attualità di un concetto duttile al servizio di diritti e libertà".

"Le funzioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica - sottolinea Piantedosi - non solo rispondono ad esigenze unitarie di tutta la collettività, ma devono cogliere tutti i mutamenti e le condizioni, debbono evolversi e perfezionarsi, essere assistite da nuovi strumenti e misure, per essere costantemente efficaci; debbono cioè essere 'duttili' perché al servizio di diritti e libertà. Questi elementi non derivano da una ipotesi astratta, ma dall'attenta considerazione per i valori che la nostra Costituzione ed il nostro ordinamento amministrativo vogliono garantire. Ordine e sicurezza pubblica sono le condizioni per garantire la coesione sociale e territoriale, anche attraverso la solidarietà e l'eguaglianza sostanziale e la consapevolezza coordinata dei diritti e dei doveri", attuando dunque i fondamentali articoli 2 e 3 della Costituzione.

Piantedosi afferma quindi che "l'interesse pubblico non è qualcosa di contrapposto all'interesse privato". Anzi, "la pluralità degli interessi pubblici rappresenta la complessità e ricchezza della odierna società civile, e più essa società è democratica e maggiormente nuovi interessi pubblici si affermano e vanno tutelati". "Di fronte alla innegabile pluralità degli interessi pubblici e degli interessi privati, il modo di agire deve essere quello della ricerca della soluzione più equilibrata e di sintesi, e cioè quella del bilanciamento".

Insomma, l'attribuzione allo Stato delle funzione derivanti da ordine e sicurezza pubblica "non è il frutto di una visione centralistica ma deriva dalle esigenze unitarie sottese alla realizzazione delle finalità degli obiettivi di ordine e sicurezza pubblica". (ANSA).