L'esperimento di Mattone per regalare l'inno al Napoli campione

(di Ciro Fusco) (ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - L'esperimento di Claudio Mattone per regalare l'inno al Napoli campione. La rima è d'obbligo quando si parla del musicista, compositore e autore napoletano di tante canzoni di successo che, per registrare la parte corale del brano dedicato allo scudetto vinto dagli azzurri, è riuscito a portare in teatro più di mille persone.

La prima a rispondere alla chiamata è stata la famiglia di 'Scugnizzi' , cast e tecnici delle numerose compagnie che negli anni hanno portato in scena il famoso musical di Mattone.

Dopo i dovuti ringraziamenti gli intervenuti, che per partecipare al coro da guinness hanno anche pagato un biglietto con l'incasso dato in beneficenza, Mattone dal palco del teatro Augusteo ha spiegato come procedere.

''Vi farò ascoltare il brano con le parole proiettate sullo schermo e poi, quando sarete pronti, partiremo con la registrazione. Confido nelle vostre capacità canore - ha detto - e prego chi di voi sa di essere stonato di cantare comunque.

Magari - ha aggiunto ridendo - molto ma molto sottovoce".

'' Questo sarà l'inno del Napoli? Me lo auguro - ha detto nei camerini all'ANSA prima di cominciare lo speciale karaoke - per me questa è fondamentalmente una canzone d'amore. Una mia dichiarazione di appartenenza totale alla citta' . Quello che diventera' lo stabilira' il pubblico. Perchè - ha aggiunto facendo ricorso ai decenni di esperienza - il destino delle canzoni non e' mai nelle mani di chi le scrive".

Al pubblico in sala sono bastati pochi minuti e '' Napule mia " era già patrimonio dell'umanità. Emozionante l'ultima registrazione quando Sal Da Vinci, cantante ' scugnizzo' scelto per intrepretare il brano, ha raggiunto Mattone sul palco e con molti tifosi indossavano magliette o mostravano le sciarpe azzurre del Napoli ha registrato il brano.

Esperimento riuscito maestro? 'Mattone non parla ma dalle lacrime che gli hanno coperto gli occhi e dai pollici in su' rivolti al suo speciale coro la risposta si intuisce. (ANSA).