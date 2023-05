(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Sabato 27 maggio dalle ore 9.30-12.30 presso la sede della Caritas diocesana di Aversa (vicolo s. Agostino, 4) si svolgerà una tavola rotonda sul tema "Chiesa e polis: come costruire la casa comune?" promossa dalla federazione regionale del Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) in partnership con Eupolis, Scuola di formazione all'impegno sociale e politico della diocesi di Aversa.

L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto regionale "Dalla terra promessa alla terra permessa" promosso dallo stesso Mo.V.I e finanziato dalla Regione Campania con l'intento di favorire la promozione della cittadinanza attiva ed il rafforzamento di legami sociali solidali all'interno delle comunità locali mediante azioni di partecipazione e collaborazione tra le varie componenti.

Dialogheranno mons. Angelo Spinillo (vescovo di Aversa), mons. Emilio Nappa (segretario aggiunto del Dicastero per l'Evangelizzazione), Rocco Pezzullo (vice-Direttore Ufficio pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Aversa), Vincenzo Mercinelli (consulente di etica ed economia integrale, già direttore Ufficio pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Capua), Luigi Di Santo (direttore scientifico della Scuola nazionale di formazione sociopolitica "Giorgio La Pira"), Tommaso Di Nardo (direttore associazione Economia e Sviluppo - Giugliano), e Salvatore Cuoci (presidente del Comitato don Diana - Casal di Principe).

Alla tavola rotond, moderata da Genoveffo Pirozzi e don Francesco Riccio, seguirà un momento di discussione e di confronto aperto al quale sono invitati a partecipare in particolar modo i responsabili di associazioni del Terzo Settore attive nel territorio diocesano; gli operatori socio-educativi ed operatori pastorali; i professionisti dell'informazione locale e i referenti di associazioni e organizzazioni dell'impresa e del lavoro. (ANSA).