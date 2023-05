A confronto su Europa, Cristianesimo e geopolitica

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - "L'Europa nel mondo multipolare: il Cristianesimo e la geopolitica". Questo è il titolo del progetto interdisciplinare che verrà illustrato domani nel corso di un incontro nella sede della sala consiliare del comune di Sant'Antonio Abate, dalle 11 su iniziativa del Liceo Pascal. In programma l'incontro con il professor Eugenio Mazzarella, docente di Filosofia Teoretica all'Università di Napoli Federico II sul cui testo 'Europa, Cristianesimo e Geopolitica' si è concentrato il lavoro degli studenti delle ultime classi del liceo Scientifico e delle Scienze Umane 'Pascal' di Sant'Antonio Abate, guidato dalla dirigente Annarita Cortese.

Coinvolti nel progetto i docenti Maria Carmela Carillo (Scienze Umane), Filomena Gaviglia (Storia-Filosofia), Aniello Pignataro (Storia).

"Negli ultimi vent'anni - questa la motivazione alla base del progetto - il mondo è cambiato così velocemente che gli antichi assetti geopolitici e culturali non sono più adeguati alle esigenze della contemporaneità. L'Europa, in particolare, come organismo politico e culturale, si è trovata di fronte a continue sfide che la interrogano su temi quali la convivenza pacifica, la multiculturalità, la sostenibilità economica e ambientale, la bioetica…Non sempre essa ha dato l'impressione di avere chiari processi e soluzioni, mentre i giovani spesso mancano di una "coscienza europea" e sono dibattuti tra un'aspirazione transnazionale e il legame culturale con il proprio territorio. Nell'ambito di uno specifico percorso di Educazione Civica si è cercato quindi di accompagnare gli alunni alla consapevolezza di una cittadinanza europea e cosmopolita alla luce di valori condivisi che hanno la loro base nella cultura cristiana".

Tre gli obiettivi generali del percorso: favorire lo sviluppo di una cultura politica, potenziare il pensiero critico e di riflessione su attitudini e valori, stimolare la partecipazione attiva e responsabile nell'ottica di una cittadinanza transnazionale. Per quanto riguarda gli obiettivi formativi e le competenze attese, lo sviluppo di una cultura politica - spiegano i promotori - può realizzarsi attraverso: · lo studio delle istituzioni sociali, politiche e civiche, così come dei diritti umani; · lo studio delle condizioni in cui gli individui possono vivere in armonia, le questioni sociali e i problemi sociali attuali; · la preparazione dei giovani all'esercizio dei loro diritti e doveri · la promozione del riconoscimento dell'eredità culturale e storica; · la promozione del riconoscimento della diversità culturale e linguistica della società. Lo sviluppo di un pensiero critico e di certe attitudini e valori si può realizzare attraverso: · l'acquisizione delle competenze necessarie alla partecipazione attiva alla vita pubblica come cittadino responsabile e critico; · lo sviluppo del riconoscimento e del rispetto di sé e degli altri allo scopo di favorire una maggiore comprensione reciproca; · l'acquisizione della responsabilità sociale e morale, compresa la fiducia in sé e un comportamento responsabile verso gli altri; · il consolidamento dello spirito di solidarietà; · la costruzione di valori che tengano pienamente conto della pluralità dei punti di vista all'interno di una società; · l'imparare ad ascoltare e a risolvere pacificamente i conflitti; Infine, la partecipazione attiva degli alunni - è un altro degli aspetti su cui punta il Pascal - può essere incoraggiata attraverso i seguenti mezzi: · permettendo loro di essere coinvolti maggiormente nella comunità in senso lato (a livello internazionale, nazionale, locale e scolastico); · offrendo loro un'esperienza pratica di democrazia a scuola, favorendo relazioni dialogiche. Il percorso si è realizzato in due fasi. La prima, curriculare, in ambito scolastico, nelle ore dedicate a Ed.Civica-Filosofia-Sc.Umane. La seconda, quella in programma domani. La prima fase si è concentrata su lettura, conversazioni e riflessioni sul testo di Eugenio Mazzarella: 'Europa, Cristianesimo e Geopolitica'. E poi sulla globalizzazione come tempo complesso che condiziona e interroga. Riflessioni guidate. Nella seconda fase l'incontro con l'autore, il professor Eugenio Mazzarella e il laboratorio dialettico: "Questio- Disputatio", in cui gli alunni volgeranno al filosofo domande da loro preparate intorno ai temi trattati.(ANSA).