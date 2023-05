Rifiuti: nuovo bando Asia per impianto Napoli est

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Nuovo bando di Asia per la progettazione esecutiva e la costruzione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano di Napoli che dovrà essere realizzato nell'area di Napoli est, nel quartiere di Ponticelli. Il nuovo bando ha un valore di partenza più alto rispetto al precedente, andato deserto, e raggiunge l'offerta base di 35.610.457 euro. I fondi sono finanziati dalla Regione Campania e il bando resta aperto per un mese, da oggi fino al 15 giugno. "Sarà un impianto all'avanguardia - spiega l'amministratore unico Asia, Domenico Ruggiero - in termini di produzione di biometano e compost di qualità, senza creare alcun disagio alla città ma dando solo benefici. Sarà il punto di svolta del nuovo ciclo di Asia Napoli su cui lavoriamo, una strada netta indicata dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania. Inoltre Asia si impegna a realizzare una stazione di rifornimento di metano in modo da far circolare i mezzi della raccolta con il biometano prodotto dai rifiuti raccolti una vera economia circolare a km 0". Il nuovo impianto di compostaggio nell'area di Napoli Est sarà grande 72.000 metri quadrati e smaltirà 35.000 tonnellate di umido l'anno. L'impianto farà compostaggio con recupero di biometano. Il via al bando porterà rapidamente al via della costruzione che, dall'assegnazione dei lavori, viene valutato in due anni dalla firma del contratto e quindi l'impianto di compostaggio a Napoli sarà pronto nel 2026.

