'Non siete soli', al via servizio assistenza fino a ottobre

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 17 MAG - Prende il via a San Giorgio a Cremano (Napoli) 'Non siete soli', il servizio di assistenza 'leggera' che consiste nel dare supporto a chi ha difficoltà a svolgere faccende quotidiane in totale autonomia, svolto dai volontari della Protezione Civile. Partito in anticipo rispetto allo scorso anno, il servizio è rivolto ad anziani, diversamente abili e alle persone fragili o immunodepresse e viene garantito per tutto il periodo estivo.

Da oggi e fino al mese di ottobre ai volontari della Protezione Civile, è possibile richiedere aiuto nell'acquisto e consegna a domicilio di spesa alimentare e beni di prima necessità, ritiro ricette e consegna medicinali, disbrigo commissioni varie, informazioni e consigli utili e, se necessario, anche ascolto per contrastare la solitudine.

Il servizio è rivolto principalmente ai residenti sul territorio di San Giorgio a Cremano over 65, diversamente abili, a persone con problemi cardiaci e immunodepressi.

"Nessuno deve trovarsi in condizione di solitudine. Questo il nostro obiettivo" spiega il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno "Siamo vicini a tutti e mettiamo in campo tutte le opportunità per assicurare sostegno e vicinanza, soprattutto nei confronti delle persone fragili che hanno maggiori necessità e contano sul sostegno dell'amministrazione". Il servizio 'Non siete soli' sarà attivo: dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 14.00. Per richiedere l'assistenza dei volontari basterà telefonare ai numeri della Protezione Civile di San Giorgio a Cremano: 081- 5654735 e 081- 5654742. (ANSA)