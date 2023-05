Incidente in A30, morto anche il bimbo di 8 anni rimasto ferito

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Si aggrava ulteriormente il bilancio dell'incidente avvenuto domenica sull'autostrada A30 nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino (Salerno). Dopo il decesso della 14enne Jemila e del suo fidanzatino 16enne Rosario, oggi ha smesso di battere anche il cuore di Mourad, il fratellino di 8 anni della ragazza.

Il piccolo era ricoverato da domenica in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione del "Ruggi" di Salerno. I medici, terminato l'accertamento di morte, nel pomeriggio ne hanno dichiarato il decesso.

Nell'incidente, oltre ai tre, è rimasta gravemente ferita anche la madre del piccolo, ricoverata nell'ospedale del Mare di Napoli. È stato dimesso, invece, il marito che ha riportato lievi lesioni.

I cinque viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause ancora ignote, è finita fuori strada e si è schiantata contro il guardrail. Oggi pomeriggio, intanto, a San Valentino Torio sono in programma i funerali del 16enne che saranno celebrati nella stessa chiesa in cui ieri è stato dato l'ultimo saluto alla 14enne. (ANSA).