Incendio in un appartamento a Napoli, colonna di fumo

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Un colonna di fumo nero si sta levando da un incendio divampato all'interno di un appartamento di viale Maria Cristina a Napoli. Sul posto oltre ai vigili del fuoco - con tre squadre ed un'autoscala - sono presenti anche i carabinieri.

L'incendio è divampato in un un appartamento al secondo piano di un edificio storico ed il fumo ha nteressato anche i piani superiori.

Le cause dell'incendio non sono state ancora accertare. Non risultano persone coinvolte. Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona. (ANSA).