Incendio a Napoli: nessun ferito, nè intossicati

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Non ci sono feriti o intossicati nell'incendio che è divampato oggi all'interno di un appartamento al secondo piano di un palazzo storico in viale Maria Cristina, a Napoli.

I vigili del fuoco hanno evacuato le persone degli appartamenti coinvolti attraverso una uscita secondaria interna, senza dover ricorrere all'autoscala.

E' possibile che le fiamme siano state innescate da un corto circuito, la vetustà dell'edificio ha poi fatto il resto, ma l'accertamento delle cause è ancora in corso. (ANSA).