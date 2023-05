Festival delle torte nunziali in piazza Plebiscito a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Piazza del Plebiscito a Napoli trasformata per un giorno in una grande vetrina di alta pasticceria con l'esposizione di gradi torte nunziali dedicate al matrimonio napoletano.

Promotore dello scenografico festival l'associazione degli Ambasciatori pasticceri dell'Eccellenza Italiana, con a capo il maestro pasticciere Igino Massari, vera attrazione per il pubblico numeroso nonostante il maltempo. Prevista al festival anche la partecipazione del 'wedding planner' Enzo Miccio, che presenterà al pubblico la sua collezione di abiti da cerimonia e condurrà l'evento in compagnia di Irene Colombo. (ANSA).