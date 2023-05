De Luzenberger, per l'abbandono della scuola sanzione inadeguata

(ANSA) - ERCOLANO, 17 MAG - "Non è una sanzione adeguata. E lo dico da diciotto anni". Così Maria De Luzenberger, procuratore generale al Tribunale per i Minorenni di Napoli a proposito dell'articolo 731 del codice penale che punisce con l'ammenda fino a 30 euro, chi impedisce l'istruzione dei minori fino alla quinta elementare.

"Che messaggio diamo agli adulti? Che messaggio si dà in generale? La sanzione è inferiore a quella di un divieto di sosta. Non è possibile. L'ho detto alla Commissione Antimafia, Al Senato, al Parlamento, e l'ho scritto. L' ho detto in ogni consesso. Pensate ci sia stata una modifica? Niente", conclude De Luzenberger, intervenuta al Comune di Ercolano alla presentazione del progetto 'La legalità dei sentimenti' rivolto alle scuole. (ANSA).