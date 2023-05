De Luca, per lo scudetto del Napoli abbiamo goduto tutti

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - "Siamo freschi di un altro primato sportivo e abbiamo goduto tutti quanti. Ci abbiamo messo un trentennio per la conquista di un campionato, ma il godimento è stato doppio non solo per aver vinto un campionato ma per averlo vinto esprimendo il calcio più bello d'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, facendo riferimento alla conquista del campionato di calcio da parte del Napoli, nel corso del suo intervento all'iniziativa 'Sii saggio, guida sicuro' alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

"La vittoria del Napoli è doppiamente importante perché è frutto del valore sportivo, del valore sul campo. Nessuno ha potuto dire nulla perché hanno dovuto riconoscere il merito, l'eccellenza". (ANSA).