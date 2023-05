Carceri: sindacati, ancora violenze contro agenti ad Avellino

(ANSA) - AVELLINO, 17 MAG - Dopo gli ultimi episodi di violenza verificatisi ieri nel carcere di Avellino, i sindacati della Polizia penitenziaria chiedono immediati interventi per "ristabilire l'ordine interno e la sicurezza del personale". Il Sappe ha denunciato ben tre episodi accaduti nella giornata di ieri all'interno della casa circondariale irpina: un detenuto ha colpito al volto un agente con un estintore, un altro ha aggredito il medico all'interno dell'infermeria del carcere utilizzando un bastone e un detenuto di origine magrhebina è riuscito a sfuggire ai controlli e ad uscire dal reparto di isolamento. Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, denuncia "la estrema problematicità" presente da tempo nel carcere di Avellino: "Il personale, sottoposto a quotidiane aggressioni, non è disponibile a continuare a porgere l'altra guancia: la sicurezza invocata sui luoghi di lavoro vale per tutti tranne che nelle carceri". Su un altro fronte sindacale, il segretario generale del Sappe, Donato Capece, rilancia la richiesta urgente di "assegnare al carcere di Avellino un contingente del Gom (il Gruppo operativo speciale della polizia penitenziaria, ndr). (ANSA)