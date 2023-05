Carceri: Avellino, Uilpa, 'il governo vari decreto carceri'

(ANSA) - AVELLINO, 17 MAG - "Quanto accaduto all'interno del carcere di Avellino non solo era prevedibile, ma era stato previsto". Così Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa, il sindacato confederale della Polizia penitenziaria che lo scorso 17 febbraio, dopo un sopralluogo nel carcere avellinese, aveva chiesto e ottenuto dal Dap, l'invio di alcune unità per rinforzare l'organico in servizio ridotto all'osso.

"Una coperta che resta sempre troppa corta quella del personale -aggiunge De Fazio- visto l'organico in servizio sottostimato di 18 mila unità a fronte di gravi disordini che si verificano quotidianamente nei quasi duecento penitenziari italiani". La situazione di Avellino è aggravata, secondo De Fazio, dalla "mancanza di un Comandante titolare della Polizia penitenziaria e da un organico al di sotto delle duecento unità che deve fronteggiare oltre cinquecento detenuti con equipaggiamenti e strumenti che spesso costituiscono un miraggio". La Uilpa chiede provvedimenti immediati e il varo di un decreto carceri del governo per l'adozione di immediate misure di sicurezza. (ANSA).